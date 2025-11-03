Inscription
#Roman francophone

Le retour d'un seigneur

Sophia Libret, Sarah Mallory

ActuaLitté
Ecosse, XVIIIe siècle Après dix ans passés dans la haute société anglaise et les salons huppés d'Europe, Logan Rathmore est de retour dans son Ecosse natale, en pleine guerre des clans. Nouveau laird d'Ardvarrick, il a le devoir de rétablir la paix avec le clan voisin, ennemi du sien. Tandis qu'il cherche comment amadouer ses adversaires, il fait la rencontre d'Ailsa, une harpiste à la flamboyante chevelure rousse et à la voix enchanteresse. Aussitôt, la belle fait naître en lui des sentiments aussi intenses qu'interdits. En effet, une liaison avec la musicienne pourrait lui valoir les foudres de ses rivaux et compromettre la paix... Roman réédité

Par Sophia Libret, Sarah Mallory
Chez Harlequin

|

Auteur

Sophia Libret, Sarah Mallory

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Le retour d'un seigneur

Sarah Mallory trad. Sophia Libret

Paru le 03/11/2025

316 pages

Harlequin

7,90 €

