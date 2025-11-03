Le retour d'un seigneur

Ecosse, XVIIIe siècle Après dix ans passés dans la haute société anglaise et les salons huppés d'Europe, Logan Rathmore est de retour dans son Ecosse natale, en pleine guerre des clans. Nouveau laird d'Ardvarrick, il a le devoir de rétablir la paix avec le clan voisin, ennemi du sien. Tandis qu'il cherche comment amadouer ses adversaires, il fait la rencontre d'Ailsa, une harpiste à la flamboyante chevelure rousse et à la voix enchanteresse. Aussitôt, la belle fait naître en lui des sentiments aussi intenses qu'interdits. En effet, une liaison avec la musicienne pourrait lui valoir les foudres de ses rivaux et compromettre la paix... Roman réédité