On est ce que l'on regarde, retrace la vie et le parcours de José Nicolas, ancien militaire devenu photoreporter engagé dans les zones de conflits majeurs de la fin du XXe siècle. D'abord promis à une carrière militaire, fils d'un légionnaire, il grandit entre l'Afrique et la France avant d'intégrer les parachutistes et de participer à plusieurs opérations extérieures. C'est lors de ces missions qu'il découvre sa vocation de photographe, influencé notamment par Jacques Pavlovsky et inspiré par le travail de Gilles Caron.

Paru le 01/10/2025

352 pages

Revelatoer

59,00 €

