Au secours du Viking

Royaume de Maerr, Norvège, IXe siècle Grièvement blessé, Danr gît au milieu des membres de son clan assassinés par l'ennemi. A présent que son père, le roi Sigurd, n'est plus, et que ses frères se sont lancés à la poursuite des meurtriers, il n'a plus de raison de s'accrocher à la vie. Alors qu'il s'apprête à rejoindre le Valhalla où reposent les guerriers vikings, il est secouru par une créature semblant irréelle. Une jeune femme aussi sauvage que les terres de Norvège et aussi belle que la déesse Freyja. Bien qu'envoûté, Danr refuse de renoncer à la vengeance. Une résolution de plus en plus difficile à tenir à mesure qu'il apprend à connaître sa sauveuse et que la perspective d'une vie loin de la guerre s'impose peu à peu... Roman réédité