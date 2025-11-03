Inscription
#Roman francophone

Au secours du Viking

Jenni Fletcher, Marine Depret

ActuaLitté
Royaume de Maerr, Norvège, IXe siècle Grièvement blessé, Danr gît au milieu des membres de son clan assassinés par l'ennemi. A présent que son père, le roi Sigurd, n'est plus, et que ses frères se sont lancés à la poursuite des meurtriers, il n'a plus de raison de s'accrocher à la vie. Alors qu'il s'apprête à rejoindre le Valhalla où reposent les guerriers vikings, il est secouru par une créature semblant irréelle. Une jeune femme aussi sauvage que les terres de Norvège et aussi belle que la déesse Freyja. Bien qu'envoûté, Danr refuse de renoncer à la vengeance. Une résolution de plus en plus difficile à tenir à mesure qu'il apprend à connaître sa sauveuse et que la perspective d'une vie loin de la guerre s'impose peu à peu... Roman réédité

Par Jenni Fletcher, Marine Depret
Chez Harlequin

|

Auteur

Jenni Fletcher, Marine Depret

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Au secours du Viking

Jenni Fletcher trad. Marine Depret

Paru le 03/11/2025

315 pages

Harlequin

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524209
9782280524209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

