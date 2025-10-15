'Au chevet des milieux' est un essai qui propose une vision contemporaine de l'utilisation des outils manuels en tant que moyens insurrectionnels de se réapproprier notre lien à la nature. Yetecha Negga nous amène à considérer l'outil manuel autrement, comme un moyen de prendre conscience des enjeux climatiques, une solution pour émanciper notre corps et notre esprit, un dessein pour insuffler de la vitalité et de la joie dans les actions qu'il nous reste à entreprendre pour lutter contre la catastrophe.