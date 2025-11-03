Le passé ennemi ; Unis face au risque ; Prisonnière d'un secret

Le passé ennemi, Nicole Helm Entre suspicion et stupéfaction, Jamison fixe la femme qui fouille son bureau. Soudain, il la reconnaît et sent son coeur s'emballer. Car cette séduisante cambrioleuse n'est autre que Liza. Liza qu'il n'a pas vue depuis quinze ans et qui appartenait à un gang de malfaiteurs. Liza qui était sa petite amie avant que lui-même ne rentre dans le droit chemin et devienne shérif de la ville... Unis face au risque, Justine Davis Depuis qu'elle a découvert une clé USB contenant des informations top secret dans les affaires de Greg, son père tué en mission, Amanda Bonner est en danger. Mais pas question pour autant qu'elle accepte la protection que lui offre Adam, l'ex-coéquipier de son père. Car ils étaient ensemble quand Greg a été tué, et Amanda est persuadée qu'Adam l'a lâchement abandonné... Prisonnière d'un secret, Debra Webb Sasha, de retour à Winchester, va de surprise en surprise. D'abord, elle apprend que le récit qu'on lui a fait du décès tragique de ses parents était faux. Et voilà qu'au bureau du shérif, où elle est venue pour éclaircir ce mystère, elle est accueillie par Branch Holloway, son amour de jeunesse. Branch, qui ignore qu'il est le père de sa fille de douze ans... Romans réédités