#Polar

Accusé à tort ; Un refuge dans la tempête

Lena Diaz, Karen Whiddon

Accusé à tort, Lena Diaz Qui a allumé l'incendie criminel pour lequel Brian Sterling a été accusé et jeté en prison ? Pour Peyton, sa soeur, pas de doute possible : Brian est innocent, et elle est prête à tout pour le prouver. Prête à le cacher, car il vient de s'évader... Prête à le défendre bec et ongles contre Colin, son ex-petit ami, devenu policier et avec qui elle a rompu après le drame qui a brisé leur amour... Un refuge dans la tempête, Karen Whiddon Tremblante, l'inconnue fixe Jason et murmure : "je ne sais pas qui je suis" . Pour ne pas la paniquer davantage, Jason décide de l'héberger et la prénomme Lucy. Mais mille questions l'assaillent : qui est cette jolie jeune femme qui semble avoir été maltraitée ? Comment est-elle arrivée dans son chalet perdu en pleine montagne ? Et comment l'aider alors qu'il ignore tout d'elle et que la tempête fait rage ? Romans réédités

Par Lena Diaz, Karen Whiddon
Chez Harlequin

|

Auteur

Lena Diaz, Karen Whiddon

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Accusé à tort ; Un refuge dans la tempête

Lena Diaz, Karen Whiddon

Paru le 03/11/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

9782280524032
