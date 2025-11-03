Le secret de Clea ; La fougue d'un baiser

Le secret de Clea, Tessa Radley Cette voix... Sous le choc, Clea se fige : l'homme qui vient de se matérialiser derrière elle est vraiment Brand, son mari qu'elle croyait mort depuis des mois. Eperdue de bonheur, elle s'apprête à lui révéler qu'elle attend un enfant de lui, lorsqu'il pose un regard sévère sur son ventre arrondi et l'accuse de porter l'enfant d'un autre. Effondrée, elle comprend alors que celui qu'elle a tant aimé a bel et bien disparu... La fougue d'un baiser, Joanne Rock Prise à son propre piège, Emma ne peut plus reculer, elle le sait. Carson McNeill, le séduisant propriétaire du ranch qui accueille le tournage du film où elle est cascadeuse, est sur le point de l'embrasser. Un baiser dont elle rêve depuis leur rencontre. Pourtant, si Carson apprenait qu'elle lui a menti sur son expérience dans le métier, mettant ainsi en danger son domaine, jamais il ne lui pardonnerait... Romans réédités