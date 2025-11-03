Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le secret de Clea ; La fougue d'un baiser

Joanne Rock, Tessa Radley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le secret de Clea, Tessa Radley Cette voix... Sous le choc, Clea se fige : l'homme qui vient de se matérialiser derrière elle est vraiment Brand, son mari qu'elle croyait mort depuis des mois. Eperdue de bonheur, elle s'apprête à lui révéler qu'elle attend un enfant de lui, lorsqu'il pose un regard sévère sur son ventre arrondi et l'accuse de porter l'enfant d'un autre. Effondrée, elle comprend alors que celui qu'elle a tant aimé a bel et bien disparu... La fougue d'un baiser, Joanne Rock Prise à son propre piège, Emma ne peut plus reculer, elle le sait. Carson McNeill, le séduisant propriétaire du ranch qui accueille le tournage du film où elle est cascadeuse, est sur le point de l'embrasser. Un baiser dont elle rêve depuis leur rencontre. Pourtant, si Carson apprenait qu'elle lui a menti sur son expérience dans le métier, mettant ainsi en danger son domaine, jamais il ne lui pardonnerait... Romans réédités

Par Joanne Rock, Tessa Radley
Chez Harlequin

|

Auteur

Joanne Rock, Tessa Radley

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret de Clea ; La fougue d'un baiser par Joanne Rock, Tessa Radley

Commenter ce livre

 

Le secret de Clea ; La fougue d'un baiser

Joanne Rock, Tessa Radley

Paru le 03/11/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520461
9782280520461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.