Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

La Course des vagues

Diane Brunel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Course des vagues Eté 2015. Sophia, professeure de lettres, quitte Paris avec son mari Dario et leurs jumeaux, persuadée que l'air de la Côte d'Azur sauvera leur couple. Mais derrière le décor lumineux d'une petite ville balnéaire, la solitude s'installe. Entre un mari qui s'éloigne et une vie qu'elle ne reconnaît plus, la jeune femme s'efface peu à peu... Jusqu'à sa rencontre avec Amel, élève de première brillante et ambitieuse, qui voit en elle un soutien... et peut-être plus. Portées par leurs rêves et leurs confidences, l'enseignante et l'adolescente ignorent encore qu'ici, les rumeurs sont aussi imprévisibles qu'une vague, elles peuvent tout emporter.

Par Diane Brunel
Chez Elan Sud

|

Auteur

Diane Brunel

Editeur

Elan Sud

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Course des vagues par Diane Brunel

Commenter ce livre

 

La Course des vagues

Diane Brunel

Paru le 01/10/2025

236 pages

Elan Sud

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487524156
9782487524156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.