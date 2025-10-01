La Course des vagues Eté 2015. Sophia, professeure de lettres, quitte Paris avec son mari Dario et leurs jumeaux, persuadée que l'air de la Côte d'Azur sauvera leur couple. Mais derrière le décor lumineux d'une petite ville balnéaire, la solitude s'installe. Entre un mari qui s'éloigne et une vie qu'elle ne reconnaît plus, la jeune femme s'efface peu à peu... Jusqu'à sa rencontre avec Amel, élève de première brillante et ambitieuse, qui voit en elle un soutien... et peut-être plus. Portées par leurs rêves et leurs confidences, l'enseignante et l'adolescente ignorent encore qu'ici, les rumeurs sont aussi imprévisibles qu'une vague, elles peuvent tout emporter.