Pour un sourire de Jordan ; Un vétérinaire à Amber Creek

Pour un sourire de Jordan, Sue MacKay Anna adore son métier d'infirmière et tout particulièrement prendre soin des enfants hospitalisés. Son patient préféré, le petit Jordan atteint de trisomie 21, la gratifie de sourires qui valent bien son investissement professionnel. Seule ombre au tableau : le père du petit garçon n'est autre que le Dr Eli Forrester. Un chirurgien qu'elle a toujours trouvé odieux avant de le découvrir si tendre envers son fils... Un vétérinaire à Amber Creek, Becky Wicks Parce qu'elle consacre toute son énergie aux animaux qu'elle sauve dans sa clinique, Sage n'a pas le temps de se laisser distraire par les hommes. Aussi se montre-t-elle réticente à l'arrivée du Dr Ethan Matthews, un séduisant vétérinaire venu de l'Outback australien pour dresser un cheval indomptable. Auprès de lui, pourtant, Sage se sent pousser des ailes, tandis que son coeur s'emballe. Et si Ethan était celui qu'elle attendait sans le savoir ?