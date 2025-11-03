Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Pour un sourire de Jordan ; Un vétérinaire à Amber Creek

Sue MacKay, Becky Wicks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour un sourire de Jordan, Sue MacKay Anna adore son métier d'infirmière et tout particulièrement prendre soin des enfants hospitalisés. Son patient préféré, le petit Jordan atteint de trisomie 21, la gratifie de sourires qui valent bien son investissement professionnel. Seule ombre au tableau : le père du petit garçon n'est autre que le Dr Eli Forrester. Un chirurgien qu'elle a toujours trouvé odieux avant de le découvrir si tendre envers son fils... Un vétérinaire à Amber Creek, Becky Wicks Parce qu'elle consacre toute son énergie aux animaux qu'elle sauve dans sa clinique, Sage n'a pas le temps de se laisser distraire par les hommes. Aussi se montre-t-elle réticente à l'arrivée du Dr Ethan Matthews, un séduisant vétérinaire venu de l'Outback australien pour dresser un cheval indomptable. Auprès de lui, pourtant, Sage se sent pousser des ailes, tandis que son coeur s'emballe. Et si Ethan était celui qu'elle attendait sans le savoir ?

Par Sue MacKay, Becky Wicks
Chez Harlequin

|

Auteur

Sue MacKay, Becky Wicks

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour un sourire de Jordan ; Un vétérinaire à Amber Creek par Sue MacKay, Becky Wicks

Commenter ce livre

 

Pour un sourire de Jordan ; Un vétérinaire à Amber Creek

Sue MacKay, Becky Wicks

Paru le 03/11/2025

272 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520133
9782280520133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.