Le tournant de 1983, une histoire politique

Le 21 mars 1983, au terme d'une dizaine de jours d'incertitude et de dramaturgie au sommet de l'Etat, le franc, quoique dévalué pour la troisième fois depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, est maintenu dans le système monétaire européen (SME). En prenant cette décision au lieu de tenter une "autre politique" gagée sur le flottement de la monnaie, François Mitterrand fait un choix historique, qui hante depuis plus de quarante ans notre imaginaire collectif. Si, pour les uns, il a ce jour-là pris l'option raisonnable de la rigueur et de l'Europe, clôturant une expérience socialiste hasardeuse, il a, pour les autres, signé la renonciation de la gauche au volontarisme économique et aux idéaux de progrès social, ouvrant la voie à une Europe néolibérale gravée par la suite dans le marbre du traité de Maastricht et de l'euro. Largement fantasmé, le "tournant" de 1983 relève depuis plus de quatre décennies d'une névrose nationale qui façonne notre imaginaire et continue de peser sur nos choix économiques, politiques et européens. Pour le comprendre, il faut revenir sur ce qui s'est joué alors. Et sur le rôle, crucial, de François Mitterrand. Un livre d'historien indispensable pour comprendre la France et l'Europe d'aujourd'hui.