Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Renaître entre tes bras ; Un accord secret

Jayci Lee, Joanna Sims

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Renaître entre tes bras, Joanna Sims Après son divorce, Rebecca Adams emménage dans la maison de sa tante avec ses deux fils. Elle fait alors la connaissance du locataire en place : Shane Brand, un vétéran souffrant de stress post-traumatique. Entre eux, l'entente immédiate se transforme peu à peu en attirance. Elle voudrait donner sa chance à Shane, mais les démons qui l'emprisonnent dans son passé finissent par détruire la confiance de Rebecca... Un accord secret, Jayci Lee Violoncelliste au sein du Hana Trio, Angie Han cherche un mécène pour sauver le groupe. Et c'est Joshua Shin, dont elle vient de découvrir l'incroyable secret, qu'elle sollicite. Joshua, à qui elle a brisé le coeur il y a dix ans. Il consent à l'aider si elle joue pour son grand-père mourant. Leur désir mutuel revient, irrépressible, mais leur accord a une fin... et ils devront se quitter. Pour de bon, cette fois.

Par Jayci Lee, Joanna Sims
Chez Harlequin

|

Auteur

Jayci Lee, Joanna Sims

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Renaître entre tes bras ; Un accord secret par Jayci Lee, Joanna Sims

Commenter ce livre

 

Renaître entre tes bras ; Un accord secret

Jayci Lee, Joanna Sims

Paru le 03/11/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280516952
9782280516952
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.