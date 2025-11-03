Renaître entre tes bras ; Un accord secret

Renaître entre tes bras, Joanna Sims Après son divorce, Rebecca Adams emménage dans la maison de sa tante avec ses deux fils. Elle fait alors la connaissance du locataire en place : Shane Brand, un vétéran souffrant de stress post-traumatique. Entre eux, l'entente immédiate se transforme peu à peu en attirance. Elle voudrait donner sa chance à Shane, mais les démons qui l'emprisonnent dans son passé finissent par détruire la confiance de Rebecca... Un accord secret, Jayci Lee Violoncelliste au sein du Hana Trio, Angie Han cherche un mécène pour sauver le groupe. Et c'est Joshua Shin, dont elle vient de découvrir l'incroyable secret, qu'elle sollicite. Joshua, à qui elle a brisé le coeur il y a dix ans. Il consent à l'aider si elle joue pour son grand-père mourant. Leur désir mutuel revient, irrépressible, mais leur accord a une fin... et ils devront se quitter. Pour de bon, cette fois.