Les grandes aventures de Nino Dino

Mim, Thierry Bedouet

Nino Dino et ses copains partent à la recherche du pied de l'arc-en-ciel, mais pour ça, il faut traverser la forêt des Mastodontes. Seulement, alors que Nino Dino et Cléa se disputent, Alfred disparaît... L'univers de Nino Dino s'agrandit avec une nouvelle série au format XXL : " Les Grandes Aventures de Nino Dino " ! Des aventures pour les fans de dinosaures Nino Dino, le tyranosaure supergrand et mégafort, part à l'aventure avec ses copains Max, Cléa et Alfred, à la découverte du monde qui les entoure. La forêt des Mastodontes, les copains, du suspense, de l'aventure... et aussi un style narratif marqué par un rythme soutenu, le petit lecteur n'aura pas le temps de s'ennuyer ! L'autrice Mim nous promet des rebondissements à chaque page, avec toujours les dialogues rigolos dont elle a le secret. Un format XXL pour une plongée dans la forêt des Mastodontes Un album au format généreux (26 × 32 cm) qui permet de faire la part belle aux illustrations de Thierry Bedouet. Le lecteur se retrouve aux coeur des images. Immersion dans l'univers des dinosaures garantie ! Nino Dino, notre héros fort en émotions, part à l'aventure Avec ses amis Max, Cléa et Alfred, Nino Dino va traverser la forêt des Mastodontes, le lieu de vie du héros préféré des enfants de maternelle. Peur, joie, dépassement de soi, Nino Dino et ses copains sont au coeur d'histoires extraordinaires.

Par Mim, Thierry Bedouet
Chez Editions Milan

Paru le 22/10/2025

48 pages

13,90 €

