Le jour, le soleil brille, les papillons volent de fleur en fleur et les chenilles grignotent les feuilles. La nuit, les poissons se reposent au fond de l'océan, le chat observe la lune et la chouette berce son petit. Ce livre tissu animé se plie et se transforme en chevalet. Les bébés, avides de découvertes, vont prendre plaisir à observer et à manipuler les nombreuses activités. Un livre-chevalet Le jour et la nuit est un livre tissu au format inédit, puisqu'il se plie et se transforme en chevalet. De chaque côté, les faces à découvrir progressivement proposent de nombreuses activités : toucher, caresser des matières douces, soulever des volets tout doux ou qui font du bruit, se regarder dans un miroir ou mordiller l'étoile de dentition. Un livre cadeau de naissance parfait A regarder sur le côté ou à plat ventre, la forme du chevalet fait de ce livre tissu le cadeau parfait pour les bébés dès la naissance. Les illustrations contrastées et douces de Marion Cocklico sont adaptées aux tout-petits.