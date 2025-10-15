Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le jour et la nuit

Marion Cocklico, Cocklico Marion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour, le soleil brille, les papillons volent de fleur en fleur et les chenilles grignotent les feuilles. La nuit, les poissons se reposent au fond de l'océan, le chat observe la lune et la chouette berce son petit. Ce livre tissu animé se plie et se transforme en chevalet. Les bébés, avides de découvertes, vont prendre plaisir à observer et à manipuler les nombreuses activités. Un livre-chevalet Le jour et la nuit est un livre tissu au format inédit, puisqu'il se plie et se transforme en chevalet. De chaque côté, les faces à découvrir progressivement proposent de nombreuses activités : toucher, caresser des matières douces, soulever des volets tout doux ou qui font du bruit, se regarder dans un miroir ou mordiller l'étoile de dentition. Un livre cadeau de naissance parfait A regarder sur le côté ou à plat ventre, la forme du chevalet fait de ce livre tissu le cadeau parfait pour les bébés dès la naissance. Les illustrations contrastées et douces de Marion Cocklico sont adaptées aux tout-petits.

Par Marion Cocklico, Cocklico Marion
Chez Editions Milan

|

Auteur

Marion Cocklico, Cocklico Marion

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres tissu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jour et la nuit par Marion Cocklico, Cocklico Marion

Commenter ce livre

 

Le jour et la nuit

Marion Cocklico, Cocklico Marion

Paru le 15/10/2025

6 pages

Editions Milan

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408056735
9782408056735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.