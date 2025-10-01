Inscription
Chasse au fantôme en Ecosse

Camille Roy, Anne Schmauch

Une famille autour du monde Les Rollmops font le tour du monde à bord de la Fourmi, leur van aménagé, pour tester dans toutes les conditions le carburant écologique expérimental qu'ils ont mis au point. L'Ecosse, terre de brume et de mystères Alors qu'ils s'aventurent en Ecosse pour rencontrer leurs lointains cousins Angus et Margaret MacMicmac, ces derniers sont terrifiés par un fantôme qui hante leur château, au point qu'ils hésitent à le vendre ! Les enfants se donnent pour mission de piéger le fantôme avant que les papiers de la vente ne soient signés. Au coeur des landes brumeuses, dans le froid des châteaux écossais, le temps est compté ! Les enfants pourront-ils attraper le spectre à temps pour sauver le château des MacMicmac ? Un cocon sur roues pour partir à la conquête du monde Qui n'a jamais rêvé de voyager en van ? Les Rollmops ont franchi le pas : ils partent à l'aventure, quitte à affronter de nombreux dangers (mais que vaudrait une aventure sans risques ? ), sans quitter leur univers familier. Une histoire sous le signe du frisson. Une lecture jeu pleine d'humour Sous la plume alerte d'Anne Schmauch, partez à la découverte des terres écossaises en compagnie de la famille la plus farfelue du globe, et enquêtez pour débusquer le fantôme du château. "Une aubaine pour de jeunes lecteurs curieux et ouverts sur le monde". La Revue des livres pour enfantsUn duo fécond pour la narration Un duo autrice-illustratrice françaises, Anne Schmauch et Camille Roy, qui laisse une très belle place au texte et à l'illustration, un équilibre qui donne une force redoublée aux aventures !

Camille Roy, Anne Schmauch
Chez Editions Milan

Auteur

Camille Roy, Anne Schmauch

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Chasse au fantôme en Ecosse

Camille Roy, Anne Schmauch

Paru le 01/10/2025

72 pages

Editions Milan

7,50 €

9782408052942
