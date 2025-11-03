Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'amour en cadeau

Louisa Heaton, RaeAnne Thayne, C.J. Carmichael

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Coup de foudre à Noël, Louisa Heaton Nathan Jones - l'irrésistible père de la petite Anna, dont le lapin se trouve aux urgences vétérinaires que Sidney dirige - veut l'inviter à dîner ? ! Bien que tentée, Sidney refuse. Elle ne peut entrer dans la vie de cet homme séduisant et prendre le risque de s'attacher à son adorable fillette, alors qu'elle a perdu un enfant quatre ans plus tôt... Une surprise pour Noël, RaeAnne Thayne Ridge Bowman aime sa vie solitaire à River Bow, simplement égayée par les rires de sa fille. Mais quand une inconnue se blesse dans sa propriété, il ne peut que lui offrir l'hospitalité. Noël approche et la tempête menace... La douce Sarah éveille chez Ridge des sentiments inédits, mais il sent qu'elle lui cache quelque chose... Noël des serments, C. J. Carmichael Nick adore sa fille de six mois, Mandy, mais, depuis son divorce, il s'est surtout consacré à son travail et à ses - nombreuses - conquêtes. Aussi est-il désemparé quand, juste avant Noël, son ex-femme lui dépose la petite Mandy avant de rejoindre son nouveau fiancé. Jusqu'à ce qu'il croise sa voisine, Bridget, si différente de celles avec qui il sort... Romans réédités

Par Louisa Heaton, RaeAnne Thayne, C.J. Carmichael
Chez Harlequin

|

Auteur

Louisa Heaton, RaeAnne Thayne, C.J. Carmichael

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour en cadeau par Louisa Heaton, RaeAnne Thayne, C.J. Carmichael

Commenter ce livre

 

L'amour en cadeau

Louisa Heaton, RaeAnne Thayne, C.J. Carmichael

Paru le 03/11/2025

528 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524247
9782280524247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.