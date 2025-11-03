L'amour en cadeau

Coup de foudre à Noël, Louisa Heaton Nathan Jones - l'irrésistible père de la petite Anna, dont le lapin se trouve aux urgences vétérinaires que Sidney dirige - veut l'inviter à dîner ? ! Bien que tentée, Sidney refuse. Elle ne peut entrer dans la vie de cet homme séduisant et prendre le risque de s'attacher à son adorable fillette, alors qu'elle a perdu un enfant quatre ans plus tôt... Une surprise pour Noël, RaeAnne Thayne Ridge Bowman aime sa vie solitaire à River Bow, simplement égayée par les rires de sa fille. Mais quand une inconnue se blesse dans sa propriété, il ne peut que lui offrir l'hospitalité. Noël approche et la tempête menace... La douce Sarah éveille chez Ridge des sentiments inédits, mais il sent qu'elle lui cache quelque chose... Noël des serments, C. J. Carmichael Nick adore sa fille de six mois, Mandy, mais, depuis son divorce, il s'est surtout consacré à son travail et à ses - nombreuses - conquêtes. Aussi est-il désemparé quand, juste avant Noël, son ex-femme lui dépose la petite Mandy avant de rejoindre son nouveau fiancé. Jusqu'à ce qu'il croise sa voisine, Bridget, si différente de celles avec qui il sort... Romans réédités