#Roman francophone

L'enfant de Noël

Maureen Child, Catherine Mann, Karen Booth

Un bébé en hiver, Maureen Child En s'abandonnant dans les bras de Jake, son amour de jeunesse, Casey voulait oublier la trahison de son fiancé et se sentir de nouveau aimée. Rien qu'une nuit. Et voilà qu'elle se trouve enceinte d'un homme pour qui elle n'est sans doute qu'une conquête parmi tant d'autres... Noël au Cap-Vert, Catherine Mann Lors de ce séminaire au Cap-Vert, le Dr Rowan Boothe n'imaginait pas qu'il découvrirait un bébé abandonné dans sa chambre d'hôtel, et encore moins qu'il solliciterait l'aide de Mariama pour s'en occuper. Mariama, qui attise autant sa colère... que son désir. Désormais, pour le bien de la petite Issa, ils doivent déposer les armes... Le Noël de Miranda, Karen Booth Miranda est anéantie depuis la mort de son mari... Son seul réconfort est le bébé qu'elle attend. Et, depuis peu, la présence d'Andrew à ses côtés. Andrew, le frère de son époux, lui redonne goût à la vie. Mais, alors qu'elle s'attache à lui, Miranda est assaillie par le doute. Peut-elle croire au bonheur et espérer une vie de famille pour Noël ? Romans réédités

Par Maureen Child, Catherine Mann, Karen Booth
Chez Harlequin

|

Auteur

Maureen Child, Catherine Mann, Karen Booth

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

L'enfant de Noël

Maureen Child, Catherine Mann, Karen Booth

Paru le 03/11/2025

480 pages

Harlequin

8,90 €

9782280524230
