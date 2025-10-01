Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La tempête de Londres

F. Dickberry, Bont leslie De, Leslie de Bont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Londres, début du XXe siècle. A la suite d'une mystérieuse tempête, tous les vêtements se sont volatilisés, laissant les Londoniens dans leur plus simple appareil. Après quelques jours d'angoisse où chacun se confine chez soi par peur du ridicule, les habitants de la ville se décident à sortir. Sauf que, sans ses habits habituels, l'aristocratie a du mal à identifier ses pairs : un lord manque de confondre un duc avec un chauffeur de bus et, curieusement, les femmes ne semblent plus reconnaître leur mari... Mais cette nouvelle situation un tantinet cocasse tient-elle plus de la malédiction ou du miracle ? Car la société s'adapte et instaure bien vite de nouvelles mesures : la police est réformée, les statues déboulonnées, les classes sociales récusées, et les femmes commencent à prendre plus d'importance sur la scène intellectuelle et politique... Publié pour la première fois en 1904, "La Tempête de Londres" tient tout autant de la satire que du roman de science-fiction. Avec une imagination débordante - et une capacité d'anticipation fascinante - F. Dickberry fait advenir, entre les pages de son livre, une utopie aussi insolite qu'inspirante.

Par F. Dickberry, Bont leslie De, Leslie de Bont
Chez Cambourakis

|

Auteur

F. Dickberry, Bont leslie De, Leslie de Bont

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tempête de Londres par F. Dickberry, Bont leslie De, Leslie de Bont

Commenter ce livre

 

La tempête de Londres

F. Dickberry trad. Bont leslie De, Leslie de Bont

Paru le 01/10/2025

304 pages

Cambourakis

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386690785
9782386690785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.