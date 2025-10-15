Inscription
#Beaux livres

Paradis interdits

Renaud Temperini, Claudio Pescio

ActuaLitté
LE LIVRE Et si l'histoire de l'art cachat plus d'histoires qu'il n'y paraît ? Oubliez les lectures sages et académiques : ici se dévoilent, en toute sensualité, démesure et subversion, des images de jouissances défendues. Aussi captivant qu'audacieux, ce livre retrace une histoire du vice dans la création artistique occidentale de la Renaissance au XXe siècle. Des étreintes charnelles aux paradis artificiels, l'auteur explore, dans toutes ses variétés, la représentation des plaisirs terrestres. Il lève le voile sur les oeuvres, parfois licencieuses, souvent énigmatiques, d'artistes incontournables tels Bosch, Titien, Cranach, Rembrandt, Gentileschi, Fragonard, Hogarth, Degas, Avramovic, et bien d'autres. Sujets mythologiques ou religieux, allégories ou portraits sont prétextes à exhiber le corps dénudé, les jeux de la séduction et les lieux de perdition. Entre fascination et provocation, stéréotypes masculins et revendications féminines, c'est un autre regard, au parfum de scandale, qui est posé sur l'art : celui des plaisirs, des excès et des échappatoires. Un ouvrage aussi érudit qu'irrésistible, à mettre entre toutes les mains ... curieuses.

Par Renaud Temperini, Claudio Pescio
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Renaud Temperini, Claudio Pescio

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Thèmes picturaux

Paradis interdits

Claudio Pescio trad. Renaud Temperini

Paru le 15/10/2025

270 pages

Citadelles et Mazenod

59,00 €

9782386110726
