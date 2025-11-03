Ensemble face au risque ; Une troublante association

Ensemble face au risque, Elle James Où est Riley ? A-t-elle été enlevée, se cache-t-elle pour protéger sa vie ? C'est la double question qui hante Grace depuis que son amie a disparu sans laisser de trace. Comme la police piétine, elle demande son aide à Declan, chef de la sécurité de la société pour laquelle elle travaille. Côte à côte, ils se lancent alors dans une enquête aussi complexe que dangereuse. Une mission qui peu à peu les rapproche... Une troublante association, Marie Ferrarella Comment prendre de vitesse le tueur en série le plus imprévisible qui soit ? C'est la première question que se pose Finley Cavanaugh alors qu'une nouvelle mission lui est confiée. La seconde étant : comment supporter la présence de Nikola Kowalski, l'enquêtrice de choc qui poursuit le même criminel que lui ? Et saura-t-il résister à l'attraction que cette femme aussi exaspérante que séduisante exerce sur lui ? Romans réédités