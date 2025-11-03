Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Ensemble face au risque ; Une troublante association

Marie Ferrarella, Elle James

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ensemble face au risque, Elle James Où est Riley ? A-t-elle été enlevée, se cache-t-elle pour protéger sa vie ? C'est la double question qui hante Grace depuis que son amie a disparu sans laisser de trace. Comme la police piétine, elle demande son aide à Declan, chef de la sécurité de la société pour laquelle elle travaille. Côte à côte, ils se lancent alors dans une enquête aussi complexe que dangereuse. Une mission qui peu à peu les rapproche... Une troublante association, Marie Ferrarella Comment prendre de vitesse le tueur en série le plus imprévisible qui soit ? C'est la première question que se pose Finley Cavanaugh alors qu'une nouvelle mission lui est confiée. La seconde étant : comment supporter la présence de Nikola Kowalski, l'enquêtrice de choc qui poursuit le même criminel que lui ? Et saura-t-il résister à l'attraction que cette femme aussi exaspérante que séduisante exerce sur lui ? Romans réédités

Par Marie Ferrarella, Elle James
Chez Harlequin

|

Auteur

Marie Ferrarella, Elle James

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ensemble face au risque ; Une troublante association par Marie Ferrarella, Elle James

Commenter ce livre

 

Ensemble face au risque ; Une troublante association

Marie Ferrarella, Elle James

Paru le 03/11/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524025
9782280524025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.