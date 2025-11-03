Une passion pour Noël

La proposition de Noël, Judy Christenberry Penny vient d'hériter du ranch de ses parents, mais n'a aucune idée de la façon dont il faut le gérer, surtout en cette période hivernale ! Elle se tourne donc vers un connaisseur, un vrai cow-boy, Jake Larson. Mais, entre eux, l'ambiance est houleuse. Pourtant, sous ses dehors d'ours, Jake cache un coeur d'or, et un charme irrésistible... Miracleà Noël, Carrie Nichols Après une douloureuse rupture, Desmond vit en ermite dans le Vermont, où il crée des vitraux. Quand l'exubérante Natalie lui demande de fabriquer des décorations de Noël, il refuse : Desmond déteste les fêtes de fin d'année ! Mais l'irruption de Natalie et de son fils dans sa vie a comme... illuminé son monde. Serait-il prêt à lui ouvrir son coeur ? Par une nuit de décembre... , Carole Mortimer Meg va passer le réveillon de Noël chez ses parents avec qui elle est brouillée depuis longtemps. C'est l'occasion de leur présenter son fils Scott, âgé de trois ans. Mais sur la route, elle et son fils sont pris dans un blizzard. Un inconnu se porte alors à leur secours. Un homme taciturne dont la virilité trouble infiniment Meg... Romans réédités