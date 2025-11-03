Inscription
#Roman francophone

Le baiser d'un cardiologue ; Rencontre en haute mer

Marion Lennox, Scarlet Wilson

Le baiser d'un cardiologue, Marion Lennox Le sommet d'une montagne, une cascade à l'eau cristalline : Lightning Peak est l'endroit qu'Elsa préfère au monde. C'est là qu'elle vient se ressourcer dès qu'elle le peut, loin de l'agitation de son cabinet médical. Mais ce jour-là, dans son coin de paradis, elle découvre un homme tombé au fond d'une galerie souterraine. Aussitôt, Elsa rassemble ses forces pour secourir le blessé, qui se révèle bientôt un séduisant confrère... Rencontre en haute mer, Scarlet Wilson Un rendez-vous manqué, une chance inattendue... Durant des mois, le Dr Ivy Ross, chirurgienne dans la marine, échange des messages avec l'homme idéal sur une application de rencontres. Hélas, le jour même de leur rendez-vous, elle est appelée en mission sur un porte-avions. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir que son coup de coeur inconnu n'est autre que Travis King. Travis, le médecin-major sous les ordres duquel elle va travailler, au milieu du Pacifique... Romans réédités

Chez Harlequin

Paru le 03/11/2025

288 pages

7,90 €

9782280522809
