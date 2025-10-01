Ma seule arme

Originaire de la Martinique et profondément attaché à la culture et à la spiritualité de son île, l'auteur partage son parcours de vie, relatant des moments de joie, de réussite et de bonheur. Une existence également marquée par les épreuves, notamment par son combat contre l'alcool, qu'il a surmonté avec force et résilience. Il livre ainsi un témoignage sincère et inspirant, dans l'espoir d'aider et d'encourager ceux qui traversent des douleurs similaires. Dans ce récit autobiographique, pudique et saisissant, Rodolphe Simon Durand écrit non pour se confesser, mais pour tendre la main et éveiller les consciences.