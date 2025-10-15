Libres sous la Grâce

Le Pape Léon XIV (Robert F. Prevost, OSA) a été Supérieur Général de l'Ordre de Saint Augustin pendant douze ans (2001-2013) Au cours de son mandat il a travaillé instamment à sensibiliser les membres de l'Ordre sur les trois dimensions de la spiritualité augustinienne : dimension contemplative, dimension fraternelle ou communautaire et dimension missionnaire. Il l'a fait surtout à travers quelques Documents : Lettres, Discours, Allocutions, Homélies etc. Dans ces Documents il expose avec clarté les fondements augustiniens de sa pensée. Il attire l'attention sur la nécessité d'enraciner la vie dans le Christ, sur l'union et la paix entre les frères et sur l'aide au plus pauvres. On peut signaler surtout le Documents qui font référence à n'avoir qu' "un seul coeur et une seule âme en Dieu" , sur la mission du Supérieur dans la Communauté, sur la pauvreté en Amérique Latine et en Afrique, comme sur les Droits de l'Homme et sur l'éducation des jeunes.