#Polar

Un coeur à reconstruire ; Au nom de notre enfant

Nichole Severn, Caridad Piñeiro

Un coeur à reconstruire, Caridad Pineiro Série "Les secrets de Miami" - Tome 2/3 Le clan Gonzales : tendres et loyaux Mariela fuit son ex-mari violent, un promoteur influent de Miami, prêt à tout pour dissimuler ses malversations. Ricky Gonzales, psychologue brillant, endosse le rôle inattendu de protecteur et se charge de la sécurité de la jeune femme. Chaque minute passée ensemble fait grandir leur désir... et le danger. Tandis que les balles sifflent, Ricky devra tout risquer pour sauver Mariela, si vulnérable et si courageuse. Au nom de notre enfant, Nichole Severn Entre l'officier de réserve Kendric Hudson et l'enquêtrice du FBI Campbell Dwyer, rien n'est simple. Réunis par la disparition troublante d'une femme enceinte, ils doivent composer avec leur histoire passée et le drame qui les a séparés. Et, quand Kendric découvre qu'il est le père de la fillette de Campbell, tout se complique encore. Alors que leur enquête dérape, pourront-ils sauver leur amour... et leur enfant ?

Par Nichole Severn, Caridad Piñeiro
Chez Harlequin

|

Auteur

Nichole Severn, Caridad Piñeiro

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Un coeur à reconstruire ; Au nom de notre enfant

Nichole Severn, Caridad Piñeiro

Paru le 03/11/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Scannez le code barre 9782280522465
9782280522465
© Notice établie par ORB
