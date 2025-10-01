Inscription
#Imaginaire

Protégés. Tome 4 - Indépendance

Michel Typounoff

ActuaLitté
Dans une société en perte de repères, Roland et Roxane Lazarévitch, enseignants engagés, font le choix de confier l'éducation de leurs enfants à leurs deux unours - des chiens de protection hors normes, fusionnels, formés pour protéger autant que pour transmettre. A leurs côtés, Rose et Romain apprennent dès leur plus jeune âge à marcher seuls, à penser librement et à affronter le monde avec calme et courage. Mais l'autonomie a un prix, surtout lorsqu'elle se heurte à l'hostilité des autres... Et tandis que les enfants grandissent, des amitiés se nouent, des conflits éclatent, des quartiers s'organisent et des communautés se soulèvent - et partout, les unours sont là : discrets mais toujours prêts à intervenir. A la frontière du lien humain et animal, une nouvelle génération trace sa voie, plus libre, plus lucide... mais aussi plus exposée... Dans ce quatrième tome où s'entrelacent apprentissage, engagement et solidarité, Nikos Typounoff poursuit son exploration d'un monde peuplé d'unours, ces compagnons uniques qui questionnent en profondeur nos manières d'éduquer, de protéger et de construire ensemble.

Michel Typounoff
Editions Jets d'encre

|

Auteur

Michel Typounoff

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Fantasy

Protégés. Tome 4 - Indépendance

Michel Typounoff

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

24,70 €

ActuaLitté
9782385801380
