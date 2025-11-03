Immersion fatale ; Les coups du destin

Immersion fatale, Addison Fox Série "Les abysses du crime" - Tome 2/3 La brigade fluviale : New York en eaux troubles Kerrigan Doyle, jeune plongeuse au commissariat de la 86e Rue, fait une macabre découverte dans les eaux new-yorkaises. Le brillant inspecteur Arlo Prescott, au regard bleu perçant, la choisit pour enquêter avec lui sur ce dossier. Sous couverture, prétendant être en couple, ils vont révéler l'existence d'une nouvelle organisation criminelle. Mais leur attirance explosive devient périlleuse pour leur sécurité... Les coups du destin, Julie Anne Lindsey La meilleure amie de Josi Roberts est en danger. Et Josi, responsable des écuries au ranch des Beaumont, va tout faire pour la sauver. Sous le charme, Lincoln Beaumont, ancien militaire devenu ouvrier agricole, décide de l'aider. Mais entre eux l'interdit est trop fort : la famille Beaumont considère Josi comme une parente... et leur enquête, qui met au jour d'atroces combats clandestins, pourrait leur coûter la vie.