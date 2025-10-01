Caius Julius Caesar

"Cette pièce de théâtre est une restitution ontologique d'un grand personnage historique en la personne de Jules César. J'ai maintes fois écrit sur lui - au sein de la RAL'm -, développant une esthétique de sa trajectoire et de sa personnalité, avec en soubassement ce qu'il faut considérer comme un hommage à la puissance et l'intelligence de la civilisation romaine. César déambule d'une séquence l'autre, seul en scène, matérialisant l'espace et le temps de ses propos, de ses faits... et de bien d'autres choses encore" .