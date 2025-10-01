Inscription
#Roman francophone

Caius Julius Caesar

Stéphane Pucheu

ActuaLitté
"Cette pièce de théâtre est une restitution ontologique d'un grand personnage historique en la personne de Jules César. J'ai maintes fois écrit sur lui - au sein de la RAL'm -, développant une esthétique de sa trajectoire et de sa personnalité, avec en soubassement ce qu'il faut considérer comme un hommage à la puissance et l'intelligence de la civilisation romaine. César déambule d'une séquence l'autre, seul en scène, matérialisant l'espace et le temps de ses propos, de ses faits... et de bien d'autres choses encore" .

Par Stéphane Pucheu
Chez Editions Douro

|

Auteur

Stéphane Pucheu

Editeur

Editions Douro

Genre

Théâtre - Pièces

Caius Julius Caesar

Stéphane Pucheu

Paru le 01/10/2025

78 pages

Editions Douro

15,00 €

ActuaLitté
9782384065394
