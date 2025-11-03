Enceinte avant ses noces

Après une déception sentimentale, Jasmine est résolue à garder les hommes à distance. Pourtant, sa rencontre avec un sublime inconnu dans un bar met à mal ses belles résolutions. Dans les bras d'Emilio, elle découvre l'abandon de la passion. Mais, si cette aventure sans lendemain aurait dû rester un joli souvenir, Jasmine est affolée quand elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Plus incroyable encore, en retrouvant son amant elle découvre non seulement qu'il est milliardaire mais surtout qu'il souhaite revendiquer son héritier en l'épousant !