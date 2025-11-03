Inscription
#Roman francophone

Enceinte avant ses noces

Bella Mason

ActuaLitté
Après une déception sentimentale, Jasmine est résolue à garder les hommes à distance. Pourtant, sa rencontre avec un sublime inconnu dans un bar met à mal ses belles résolutions. Dans les bras d'Emilio, elle découvre l'abandon de la passion. Mais, si cette aventure sans lendemain aurait dû rester un joli souvenir, Jasmine est affolée quand elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Plus incroyable encore, en retrouvant son amant elle découvre non seulement qu'il est milliardaire mais surtout qu'il souhaite revendiquer son héritier en l'épousant !

Par Bella Mason
Chez Harlequin

|

Auteur

Bella Mason

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Enceinte avant ses noces

Bella Mason

Paru le 03/11/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521819
