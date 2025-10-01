Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Femmes en guerre

Madeleine Geneste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Femmes debout Dans le désert Tous ces menhirs dressés Qui ne sont que des femmes Sous leur chappe de deuil Toutes ces pierres levées Dont on ignore l'âme Dont on punit l'orgueil Ces femmes sans paroles Presque sans mouvements Reniées par le voile Cantonnées dans le rôle De faiseuses d'enfants Seules sous les étoiles De leur épaisse nuit Revêtues chaque jour Rêvent-elles de soleil ? Bougent-elles à la vie Savent-elles l'amour Pensent-elles au réveil ? Dans le désert Tarit la source S'il ne pleut pas

Par Madeleine Geneste
Chez Editions Douro

|

Auteur

Madeleine Geneste

Editeur

Editions Douro

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Femmes en guerre par Madeleine Geneste

Commenter ce livre

 

Femmes en guerre

Madeleine Geneste

Paru le 01/10/2025

180 pages

Editions Douro

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384065387
9782384065387
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.