Femmes en guerre

Femmes debout Dans le désert Tous ces menhirs dressés Qui ne sont que des femmes Sous leur chappe de deuil Toutes ces pierres levées Dont on ignore l'âme Dont on punit l'orgueil Ces femmes sans paroles Presque sans mouvements Reniées par le voile Cantonnées dans le rôle De faiseuses d'enfants Seules sous les étoiles De leur épaisse nuit Revêtues chaque jour Rêvent-elles de soleil ? Bougent-elles à la vie Savent-elles l'amour Pensent-elles au réveil ? Dans le désert Tarit la source S'il ne pleut pas