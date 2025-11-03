Inscription
#Roman francophone

La princesse de son coeur

Clare Connelly

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Si aux yeux de tous le mariage de Rosie avec le prince play-boy Sebastian al-Morova relève du conte de fées, la réalité est tout autre. Derrière les portes closes du palais, tous deux se détestent au point de s'éviter jour et nuit. Rosie est donc sidérée le jour où Sebastian vient la trouver pour exiger d'elle un héritier ! Plus incroyable encore, pour la convaincre du bien-fondé de sa demande, il s'est mis en tête de la conquérir...

Par Clare Connelly
Chez Harlequin

|

Auteur

Clare Connelly

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

La princesse de son coeur

Clare Connelly

Paru le 03/11/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521772
