Mon amie des ténèbres Tome 18

Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Un voyage scolaire qui offre des chances de se rapprocher. La visite des filles dans la chambre des garçons a enchanté tout le monde ! Mais Takada trouve qu'il n'a pas assez parlé avec Nishimura... alors il l'invite à observer les étoiles. Palpitations garanties ! Le voyage scolaire est l'occasion de s'amuser tous ensemble, mais aussi de têtes-à-têtes inattendus. Sone et Kitagawa, par exemple, tombent l'un sur l'autre de bon matin ! Kasahara, de son côté, peine à dissimuler ses sentiments pour Takada... et il semblerait qu'une simple amitié ne lui suffise plus ? !