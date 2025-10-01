The Lost Signal & This Communication T07

Après avoir remporté la bataille contre Biboshi et les villageois de Saï, Deluha assassine les chasseuses l'une après l'autre afin d'effacer de leur mémoire les paroles qu'il a prononcées durant le combat. C'est alors que pour une raison qui lui échappe, Niko surgit dans son dos, sans la moindre blessure. Tandis que l'officier cherche à noyer le poisson, il est soudain alarmé par une réaction inattendue de la part de la jeune fille. Pire encore, le père Yoshinaga apparaît à son tour, faisant planer de sombres nuages sur l'opération d'extermination de l'Ypérite bipède... Découvrez la nouvelle série à succès de Maruei Rokudai révélée dans le magazine Shonen Jump !