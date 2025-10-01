Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

The Lost Signal & This Communication T07

François Boulanger, Maruei Rokudai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir remporté la bataille contre Biboshi et les villageois de Saï, Deluha assassine les chasseuses l'une après l'autre afin d'effacer de leur mémoire les paroles qu'il a prononcées durant le combat. C'est alors que pour une raison qui lui échappe, Niko surgit dans son dos, sans la moindre blessure. Tandis que l'officier cherche à noyer le poisson, il est soudain alarmé par une réaction inattendue de la part de la jeune fille. Pire encore, le père Yoshinaga apparaît à son tour, faisant planer de sombres nuages sur l'opération d'extermination de l'Ypérite bipède... Découvrez la nouvelle série à succès de Maruei Rokudai révélée dans le magazine Shonen Jump !

Par François Boulanger, Maruei Rokudai
Chez Mangetsu

|

Auteur

François Boulanger, Maruei Rokudai

Editeur

Mangetsu

Genre

Manga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Lost Signal & This Communication T07 par François Boulanger, Maruei Rokudai

Commenter ce livre

 

The Lost Signal & This Communication T07

Maruei Rokudai trad. François Boulanger

Paru le 01/10/2025

192 pages

Mangetsu

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382817865
9782382817865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.