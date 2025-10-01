Et vous, pour quelle raison mangez-vous des êtres vivants ? A la suite d'un accident de voiture, un père et sa fille se retrouvent conviés au banquet d'un étrange groupe d'animaux anthropomorphes. Mais ce qui ressemble d'abord à un accueil chaleureux vire très vite au cauchemar : en visitant leur ferme, ils découvrent avec horreur que pour ces créatures, les humains ne sont que du bétail... qu'ils consomment au quotidien ! Plus que des animaux à l'allure humaine, ceux qui travaillent dans cet "élevage d'humains" se révèlent être de véritables monstres à l'allure animale. Le jeune homme et sa fille parviendront-ils à s'échapper de cette sinistre demeure ? Avec sa première oeuvre, Takuya Odaka signe avec Animal Human un thriller déroutant, où l'interdit et le cauchemar s'inversent ! Une fable inversée saisissante qui s'attaque à l'éthique de notre société moderne, souvent trop passive.