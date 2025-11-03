Dette à un Sicilien

"Tu as une dette envers moi". Les mots de Marcu Uberto causent un choc à Monet. Si cet homme l'a bien aidée à fuir Palerme huit ans plus tôt, elle n'imaginait pas le revoir après tout ce temps et encore moins qu'il lui réclamerait ainsi son dû ! Toutefois, Monet n'a qu'une parole et se résout donc à aider Marcu comme il l'exige... en jouant le rôle de nounou auprès de ses enfants. Sitôt de retour dans le château du beau Sicilien, Monet sent l'inquiétude la gagner. Non seulement elle n'appartient pas au même monde que Marcu, mais elle ressent pour lui les mêmes sentiments interdits qu'autrefois... Roman réédité