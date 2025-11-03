Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Dette à un Sicilien

Jane Porter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tu as une dette envers moi". Les mots de Marcu Uberto causent un choc à Monet. Si cet homme l'a bien aidée à fuir Palerme huit ans plus tôt, elle n'imaginait pas le revoir après tout ce temps et encore moins qu'il lui réclamerait ainsi son dû ! Toutefois, Monet n'a qu'une parole et se résout donc à aider Marcu comme il l'exige... en jouant le rôle de nounou auprès de ses enfants. Sitôt de retour dans le château du beau Sicilien, Monet sent l'inquiétude la gagner. Non seulement elle n'appartient pas au même monde que Marcu, mais elle ressent pour lui les mêmes sentiments interdits qu'autrefois... Roman réédité

Par Jane Porter
Chez Harlequin

|

Auteur

Jane Porter

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dette à un Sicilien par Jane Porter

Commenter ce livre

 

Dette à un Sicilien

Jane Porter

Paru le 03/11/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524285
9782280524285
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.