Jimbôchô Sisters T05

La vie des soeurs Karakida suit son cours à Jimbocho ; Tandis qu'elle s'interroge sur ce qu'est l'amour, Tsugumi prend peu à peu conscience de la véritable nature des sentiments qu'elle éprouve pour Azusawa. Pendant ce temps, Shino, la soeur par alliance du jeune homme lui transmet un indice qui pourrait lui permettre de retrouver la trace de sa mère. Après Sing Yesterday For Me et Les Mystères de Taishô, Kei Toume revient avec Jimbôchô Sisters, une comédie aux personnages féminins haut en couleurs dans le célèbre quartier japonais de Jimbôchô.