Jimbôchô Sisters T05

Kei Toume, Gabrielle Rodelet

ActuaLitté
La vie des soeurs Karakida suit son cours à Jimbocho ; Tandis qu'elle s'interroge sur ce qu'est l'amour, Tsugumi prend peu à peu conscience de la véritable nature des sentiments qu'elle éprouve pour Azusawa. Pendant ce temps, Shino, la soeur par alliance du jeune homme lui transmet un indice qui pourrait lui permettre de retrouver la trace de sa mère. Après Sing Yesterday For Me et Les Mystères de Taishô, Kei Toume revient avec Jimbôchô Sisters, une comédie aux personnages féminins haut en couleurs dans le célèbre quartier japonais de Jimbôchô.

Par Kei Toume, Gabrielle Rodelet
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kei Toume, Gabrielle Rodelet

Editeur

Mangetsu

Genre

Manga

Jimbôchô Sisters T05

Kei Toume trad. Gabrielle Rodelet

Paru le 01/10/2025

192 pages

Mangetsu

7,95 €

ActuaLitté
9782382815533
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.