Shin Tokyo Tome 2

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Les élèves de la classe de 1re A du lycée Daiba sont soudainement projetés dans cet enfer. Dépassés par l'ampleur de cette situation cauchemardesque, ils font rapidement face à l'horreur : l'un après l'autre, ils tombent sous les coups d'un bourreau sans pitié nommé Benkei. Pourtant, les jumeaux Yami et Yomi, accompagnés de quelques survivants, parviennent à le vaincre... avant d'être capturés à leur tour et emmenés au sinistre marché aux criminels de Toyosu. Mais leur calvaire ne fait que commencer : des révélations glaçantes et de nouveaux mystères viendront réduire en cendres le peu d'espoir qu'il leur restait...