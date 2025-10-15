Inscription
Shin Tokyo Tome 2

Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Les élèves de la classe de 1re A du lycée Daiba sont soudainement projetés dans cet enfer. Dépassés par l'ampleur de cette situation cauchemardesque, ils font rapidement face à l'horreur : l'un après l'autre, ils tombent sous les coups d'un bourreau sans pitié nommé Benkei. Pourtant, les jumeaux Yami et Yomi, accompagnés de quelques survivants, parviennent à le vaincre... avant d'être capturés à leur tour et emmenés au sinistre marché aux criminels de Toyosu. Mais leur calvaire ne fait que commencer : des révélations glaçantes et de nouveaux mystères viendront réduire en cendres le peu d'espoir qu'il leur restait...

Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki
Chez Mangetsu

Auteur

Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Shin Tokyo Tome 2

Kenji Sakaki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 15/10/2025

192 pages

Mangetsu

7,95 €

9782382816813
