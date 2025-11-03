Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'envol des convenances

Hélène Arnaud, Amanda McCabe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Londres et Paris, XIXe siècle Malcom... En apercevant l'homme avec qui elle aimait courir la lande durant ses plus tendres années, Lady Alexandra sent son coeur s'embraser. Que fait ce fils de métayer au beau milieu d'une garden-party londonienne, et pourquoi semble-t-il magnétisé par sa présence ? Alexandra doit s'éloigner au plus vite de cet homme, qui a préféré courtiser Mairie McGregor alors qu'elle s'apprêtait à lui dévoiler ses sentiments six ans plus tôt. Avant que son père, qui exige pour elle les partis les plus dignes, s'encolère de la voir ainsi troublée. Roman réédité

Par Hélène Arnaud, Amanda McCabe
Chez Harlequin

|

Auteur

Hélène Arnaud, Amanda McCabe

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Foire du livre de Londres

Retrouver tous les articles sur L'envol des convenances par Hélène Arnaud, Amanda McCabe

Commenter ce livre

 

L'envol des convenances

Amanda McCabe trad. Hélène Arnaud

Paru le 03/11/2025

320 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524223
9782280524223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.