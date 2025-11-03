L'envol des convenances

Londres et Paris, XIXe siècle Malcom... En apercevant l'homme avec qui elle aimait courir la lande durant ses plus tendres années, Lady Alexandra sent son coeur s'embraser. Que fait ce fils de métayer au beau milieu d'une garden-party londonienne, et pourquoi semble-t-il magnétisé par sa présence ? Alexandra doit s'éloigner au plus vite de cet homme, qui a préféré courtiser Mairie McGregor alors qu'elle s'apprêtait à lui dévoiler ses sentiments six ans plus tôt. Avant que son père, qui exige pour elle les partis les plus dignes, s'encolère de la voir ainsi troublée. Roman réédité