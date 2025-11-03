Inscription
#Roman francophone

Un cadeau pour Emma ; Le Noël des retrouvailles ; Docteur et prince

Alison Roberts, Ann McIntosh, Susanne Hampton

Un cadeau pour Emma, Alison Roberts A la veille de Noël, Emma quitte Londres pour occuper un poste de gouvernante au fin fond de l'Ecosse. N'est-ce pas l'occasion rêvée d'oublier ses soucis de santé ? Mais, dès qu'elle pénètre dans le manoir recouvert de neige d'Adam MacAllister, elle comprend que c'est le destin qui l'a envoyée auprès du ténébreux médecin et de ses adorables jumeaux... Le Noël des retrouvailles, Ann McIntosh Il y a de cela une éternité, le Dr Elise van Hagan a attendu le retour de Rohan pour Noël. Mais l'homme qu'elle aimait n'est jamais revenu, et Elise a dû élever seule leur fils. Alors, quand le vétérinaire réapparaît à l'occasion d'un sauvetage en plein blizzard, elle n'en croit pas ses yeux. D'autant que Rohan, frappé d'amnésie, n'a aucun souvenir de leur liaison passée... Docteur et prince, Susanne Hampton Quatre ans plus tôt, l'infirmière Libby a eu le coeur brisé. Abandonnée par le Dr Daniel Dimosa dont elle était amoureuse, elle s'est retrouvée seule... et enceinte. Or, voilà qu'au cours d'une mission dans les Caraïbes elle tombe nez à nez avec lui. D'abord furieuse contre Daniel, elle découvre bientôt le secret qui l'a poussé à disparaître : le père de son fils est prince ! Romans réédités

Par Alison Roberts, Ann McIntosh, Susanne Hampton
Chez Harlequin

|

Auteur

Alison Roberts, Ann McIntosh, Susanne Hampton

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Un cadeau pour Emma ; Le Noël des retrouvailles ; Docteur et prince

Alison Roberts, Ann McIntosh, Susanne Hampton

Paru le 03/11/2025

480 pages

Harlequin

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782280522847
