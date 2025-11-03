Inscription
#Roman francophone

L'héritier d'un Grec ; Un trône pour Samia ; Scandaleuse liaison au casino

Jennie Lucas, Susan Stephens, Julia James

ActuaLitté
L'héritier d'un Grec, Jennie Lucas Un héritier. Quand Stavros Minos découvre que Holly, sa collaboratrice dévouée, a eu un enfant de lui, il tombe des nues. Certes, il ne peut lui en vouloir de lui avoir caché sa grossesse, après qu'il l'a rejetée au matin de leur unique nuit d'amour. Mais il est désormais résolu à tenir son rôle de père. Et pour cela, il doit d'abord convaincre Holly de l'épouser ! Un trône pour Samia, Susan Stephens Bientôt, Luca Fortebracci accomplira son destin royal. Il montera sur le trône de Madlena, au côté de l'épouse idéale qu'il aura choisie. Pourtant, avant cela, il compte profiter de ses derniers instants de liberté sur son luxueux yacht. Au cours de sa croisière en Méditerranée, il rencontre la fabuleuse Samia qui, hélas, ne possède pas les attributs royaux qu'il recherche chez sa future femme... Scandaleuse liaison au casino, Julia James Dans le casino de Las Vegas où elle participe à un colloque, tous ignorent son identité. Ici, elle n'est plus Donna Francesca di Ristori, héritière de deux nobles maisons, mais simplement Fran. Grisée par ce délicieux anonymat, elle est tentée de répondre aux avances de Nic, l'homme sublime qui vient de l'accoster, le temps d'une parenthèse enchantée... Romans réédités

Par Jennie Lucas, Susan Stephens, Julia James
Chez Harlequin

|

Auteur

Jennie Lucas, Susan Stephens, Julia James

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

L'héritier d'un Grec ; Un trône pour Samia ; Scandaleuse liaison au casino

Jennie Lucas, Susan Stephens, Julia James

Paru le 03/11/2025

480 pages

Harlequin

7,43 €

9782280522748
