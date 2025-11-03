Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Une éternité avec lui

Sophie Pembroke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Giles a promis à son meilleur ami de veiller sur sa fiancée durant son absence. Certes, Millie l'agace prodigieusement depuis des années mais il saura ranger les armes quelques jours, il en est sûr. Resté seul avec elle, il se surprend même à lui trouver un charme inattendu... Plus fou encore, quand on lui demande de remplacer le futur marié lors d'une cérémonie de répétition la veille de Noël, Giles ressent un désir aussi fulgurant qu'interdit pour cette femme promise à un autre...

Par Sophie Pembroke
Chez Harlequin

|

Auteur

Sophie Pembroke

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une éternité avec lui par Sophie Pembroke

Commenter ce livre

 

Une éternité avec lui

Sophie Pembroke

Paru le 03/11/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280521802
9782280521802
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.