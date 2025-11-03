Une éternité avec lui

Giles a promis à son meilleur ami de veiller sur sa fiancée durant son absence. Certes, Millie l'agace prodigieusement depuis des années mais il saura ranger les armes quelques jours, il en est sûr. Resté seul avec elle, il se surprend même à lui trouver un charme inattendu... Plus fou encore, quand on lui demande de remplacer le futur marié lors d'une cérémonie de répétition la veille de Noël, Giles ressent un désir aussi fulgurant qu'interdit pour cette femme promise à un autre...