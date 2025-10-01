Inscription
#Roman francophone

L'harfang

Ce recueil propose une série de textes courts, de réflexions poétiques et de petites fables autour des thèmes de l'amitié, de la vie, de la solitude, de la perte et du respect. A travers un langage simple et chaleureux, l'autrice explore les émotions humaines fondamentales, avec un accent particulier sur la bienveillance et la mémoire. Le texte suit notamment une parabole sur l'amitié entre un papillon et une fleur : une relation douce, née de leur solitude respective, interrompue brutalement par la disparition de la fleur, arrachée par un passant. A travers cette métaphore, il est question de la fragilité de la vie, du deuil, mais aussi du pouvoir durable du souvenir et du lien affectif. D'autres passages méditent sur la peur de l'autre, l'isolement social, et la possibilité d'une coexistence respectueuse malgré les différences. L'ouvrage invite à ouvrir son coeur, à écouter sans juger et à cultiver l'amitié comme antidote à la méfiance et à l'ignorance. Chaque fragment est une invitation à considérer la vie avec plus de simplicité, de gratitude et de tendresse envers soi-même et les autres.

Par L'harfang
Chez Editions de l'Onde

Auteur

L'harfang

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

Ronde des mots

L'harfang

Paru le 01/10/2025

112 pages

Editions de l'Onde

12,00 €

9782371586567
