#Roman francophone

Un séduisant rendez-vous ; La belle mystérieuse

Elizabeth Bevarly, Karen Booth

Un séduisant rendez-vous, Karen Booth Alors qu'elle séjourne à New York pour son travail d'avocate, Isabel rencontre le fascinant Jeremy et passe une merveilleuse nuit en sa compagnie. Mais le lendemain - surprise ! - elle découvre qu'il est l'avocat de la partie adverse dans l'affaire qu'elle défend. Dès lors, Isabel va devoir affronter Jeremy, tout en étant irrésistiblement attirée par lui... La belle mystérieuse, Elizabeth Bevarly Même si elle sent que Marcus est un homme fait pour elle, Della refuse de céder à ses avances. Comment pourrait-elle s'engager dans une relation alors que toute sa vie est fondée sur des mensonges et qu'elle ne peut même pas lui révéler son identité ? Mais voilà qu'ils se retrouvent tous les deux coincés par une tempête de neige dans un hôtel. Il va lui être encore plus difficile de lutter contre ce lien toujours plus puissant qui crépite entre eux... Romans réédités

Elizabeth Bevarly, Karen Booth

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 03/11/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

9782280520447
