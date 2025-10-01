La Somme des cinémas

Le cinéma, près de 130 ans après son invention, continue de fasciner la population des villes comme celle de l'ensemble des territoires. Autrefois, la moitié des communes du département de la Somme possédait son écran, abrité dans une salle qui accueillait toutes les productions nationales et internationales, symbolisant la sortie culturelle incontournable du week-end. Certaines de ces salles existent encore, d'autres ont disparu, ailleurs ce sont des complexes ou des centres culturels qui les ont remplacées, mais la même magie du cinéma, qui fait rêver et s'évader, se poursuit inexorablement. L'historien Alain Trogneux vous propose un voyage dans le 7e Art, à travers ses écrans mythiques, ses lieux de tournage légendaires, ses festivals de films, mais aussi en parcourant les itinéraires des personnalités de la profession qui ont un lien fort avec le département. Moteur... Action !