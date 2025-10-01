Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

La Somme des cinémas

Alain Trogneux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le cinéma, près de 130 ans après son invention, continue de fasciner la population des villes comme celle de l'ensemble des territoires. Autrefois, la moitié des communes du département de la Somme possédait son écran, abrité dans une salle qui accueillait toutes les productions nationales et internationales, symbolisant la sortie culturelle incontournable du week-end. Certaines de ces salles existent encore, d'autres ont disparu, ailleurs ce sont des complexes ou des centres culturels qui les ont remplacées, mais la même magie du cinéma, qui fait rêver et s'évader, se poursuit inexorablement. L'historien Alain Trogneux vous propose un voyage dans le 7e Art, à travers ses écrans mythiques, ses lieux de tournage légendaires, ses festivals de films, mais aussi en parcourant les itinéraires des personnalités de la profession qui ont un lien fort avec le département. Moteur... Action !

Par Alain Trogneux
Chez Encrage

|

Auteur

Alain Trogneux

Editeur

Encrage

Genre

Histoire contemporaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Somme des cinémas par Alain Trogneux

Commenter ce livre

 

La Somme des cinémas

Alain Trogneux

Paru le 01/10/2025

288 pages

Encrage

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360581825
9782360581825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.