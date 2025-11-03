Inscription
#Imaginaire

Faucheuse d'ombre

Isla Frost

ActuaLitté
La magie de vie imprègne mon monde, mais seule une magie de mort pourrait le sauver. J'ai juré d'utiliser chaque once de mon pouvoir pour abattre l'ennemi qui détruit nos mondes depuis cent cinquante ans. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de comment m'y prendre. Une fois notre formation terminée, nous quittons l'Académie pour rejoindre le front. Là-bas, de nouvelles alliances se créent et des secrets enfouis ressurgissent. Nous devons naviguer entre des forces politiques puissantes, des révélations décourageantes sur notre adversaire et une prophétie qui ne plaît pas à tout le monde, tout ça en affrontant la menace implacable du Malus lui-même. Mais chaque victoire a un coût, et la question demeure : jusqu'où suis-je prête à aller pour sauver ceux que j'aime ? #Académie #Pouvoirs #Guerre #Amitié #Romance

Chez MXM Bookmark

|

Paru le 03/11/2025

236 pages

17,00 €

9791038133761
