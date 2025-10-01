Inscription
Qui est Jésus ?

Véronique Massonnet, François-Xavier Pecceu

Transmettre une connaissance solide du christianisme : voilà l'objectif du parcours "Jésus et son Eglise" qui se présente sous la forme d'un manuel scolaire pour des cours de culture chrétienne au collège. Ce parcours ne nécessite pas de prérequis : il est accessible à tous et peut nourrir les débutants comme les experts. L'année de 6e est centrée sur la lecture suivie et approfondie de l'évangile selon saint Luc pour découvrir qui est Jésus. Les dernières leçons donnent aussi les repères essentiels pour comprendre la vie de l'Eglise et les éléments qui structurent la vie chrétienne. Au travers de 24 leçons claires et pédagogiques, accompagnées d'illustrations, d'exercices d'application, et d'analyses d'oeuvres d'art, l'élève est conduit, petit à petit, à mieux connaître Jésus et son Eglise et peut ainsi comprendre le christianisme qui a si fortement influencé notre culture.

