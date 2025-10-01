Inscription
#Imaginaire

Helen de Wyndhorn

Tom King, Bilquis Evely

ActuaLitté
Une histoire fantastique à la croisée du magicien d'Oz et de Conan le Barbare Après la mort tragique de son père C. K. Cole, un célèbre écrivain de pulps, Helen doit aller vivre dans l'immense propriété de son grand-père, Wyndhorn House. Marquée par cette disparition, la jeune femme perdue et rebelle est projetée dans un monde nouveau. Elle ne le sait pas encore, mais bientôt son existence tout entière va être bouleversée... Un soir, près du bois, elle est attaquée avec sa gouvernante par une créature maléfique qui semble tout droit sortie d'un roman de Fantasy ! Brandissant une hache, son grand-père arrive juste à temps pour les sauver. Mais cet accident n'a rien d'anodin. Peu à peu Helen, va se rendre compte qu'à l'extérieur des murs vivent des créatures légendaires semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Comment est-ce possible ? Commence alors un fabuleux voyage initiatique en compagnie de son grand-père, qui va lui révéler un univers différent de ce qu'elle a connu jusqu'ici. Tom King nous plonge dans le secret et le mystère en ancrant son récit dans un univers fantastique, auquel Bilquis Evely apporte toute sa fantaisie et son talent grâce à son trait onirique, à la fois moderne et précis, qui rappelle la beauté majestueuse des gravures. Une pépite graphique qui nous transporte loin pour une aventure pleine de suspense et de rebondissements.

Par Tom King, Bilquis Evely
Chez Glénat

|

Auteur

Tom King, Bilquis Evely

Editeur

Glénat

Genre

Fantasy

Helen de Wyndhorn

Tom King, Bilquis Evely

Paru le 01/10/2025

168 pages

Glénat

35,00 €

9782344072561
