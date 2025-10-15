Inscription
Liberty

Kassia St Clair

ActuaLitté
Publié à l'occasion du 150e anniversaire de la création de Liberty, ce livre célèbre l'extraordinaire diversité de leurs designs de tissus réputés à travers le monde. Du floral délicat aux motifs audacieux, la maison n'a cessé de réinventer l'art du motif. Icône du textile et du design, Liberty a marqué l'histoire avec ses créations en soie, laine, cachemire ou coton. Découvrez 150 motifs emblématiques, choisis parmi les plus beaux trésors de la maison, mais aussi des collaborations contemporaines et des créations inédites. Au fil des pages, l'histoire de Liberty se raconte en images : dessins, échantillons, archives rares... Un voyage à travers un siècle et demi d'inspiratin, d'innovation et d'excellence.

Par Kassia St Clair
Chez EPA Editions

|

Auteur

Kassia St Clair

Editeur

EPA Editions

Genre

Design

Liberty

Kassia St Clair

Paru le 29/10/2025

272 pages

EPA Editions

55,00 €

