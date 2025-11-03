Inscription
Paris Sketch

Kiyonaga Yasuo, Yasuo Kivonaga

A l'automne 2011, le photographe japonais Yasuo Kiyonaga arpente Paris avec son appareil photo, guidé par l'esprit de Jean-Eugène Atget. Sa méthode est simple : prendre le métro jusqu'au terminus, puis rentrer à pied en captant la vie qui l'entoure. Dans ces pages en noir et blanc se révèle un Paris intemporel, celui des cafés où le temps semble suspendu, des ruelles qui n'ont pas changé depuis les films de la Nouvelle Vague, des visages anonymes qui racontent l'âme de la ville. Loin des circuits touristiques, Kiyonaga nous offre le regard neuf d'un voyageur curieux, nourri par son admiration pour les maîtres français de la photographie. Paris Sketch n'est pas un guide, mais un carnet de voyage sensible où chaque image dialogue avec la mémoire collective de la capitale. Une promenade photographique qui révèle la beauté du quotidien parisien à travers l'oeil attentif d'un artiste venu du Japon. Yasuo Kiyonaga (né en 1948) est photographe et vit entre Tokyo, Kyoto et Paris. Membre de la Japan Professional Photographers Society, il expose régulièrement dans ses galeries au Japon et en France.

Chez Lelivredart

|

Auteur

Editeur

Lelivredart

Genre

Thèmes photo

Paris Sketch

Paru le 14/11/2025

Lelivredart

40,00 €

