Ecrire juste pour soi

Vous notez vos pensées et vos idées dans un carnet ? Vous écrivez vos secrets dans un journal intime ? Vous pratiquez donc l'écriture personnelle, et cet ouvrage est fait pour vous. Il s'attache en effet à comprendre les usages et les vertus de l'écriture de soi pour soi, à laquelle s'adonnent, souvent en silence, des millions de personnes en France. Loin d'un simple exutoire, cette activité agit comme un refuge, un espace enveloppant, une médecine de velours où le corps aussi trouve à s'exprimer. Abordant les multiples déclinaisons de l'intime, la bibliothérapeute et autrice Régine Detambel intègre au fil du texte des entretiens menés avec celles et ceux qu'elle accompagne dans leurs pra¬tiques d'écriture. Théorie et vécu se répondent ainsi dans un dialogue universel.