Seconde chance à l'hôpital ; La tentation de Bridget

Intégrale de la série "Le devoir d'aimer" Ces médecins héroïques ont point faible : l'amour ! Seconde chance à l'hôpital Mattie Brigham a imaginé ce moment des milliers de fois - celui où elle reverrait Kane Wheeler, son amour de jeunesse. Bien sûr, alors qu'ils se retrouvent à l'hôpital de Castleton, elle pourrait lui dévoiler son parcours professionnel hors normes : médecin-major de l'armée, elle sauve des vies à chacune de ses missions en zone de combat. Pourtant, face à Kane, elle n'a plus de mots. Ou alors une simple question : pourquoi l'a-t-il quittée autrefois ? La tentation de Bridget Pour l'innocente infirmière Bridget, le commandant Hayden Brigham est un fantasme. Sublime et charismatique, il la séduit au cours d'une nuit inoubliable. Seulement voilà, lorsque tous deux se retrouvent dans une clinique de la savane africaine, la passion qui resurgit aussitôt entre eux menace de compromettre leur mission humanitaire et la carrière à laquelle ils sont si dévoués... Romans réédités