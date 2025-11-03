Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Seconde chance à l'hôpital ; La tentation de Bridget

Charlotte Hawkes, Eveline Charlès, Michelle Lecoeur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Intégrale de la série "Le devoir d'aimer" Ces médecins héroïques ont point faible : l'amour ! Seconde chance à l'hôpital Mattie Brigham a imaginé ce moment des milliers de fois - celui où elle reverrait Kane Wheeler, son amour de jeunesse. Bien sûr, alors qu'ils se retrouvent à l'hôpital de Castleton, elle pourrait lui dévoiler son parcours professionnel hors normes : médecin-major de l'armée, elle sauve des vies à chacune de ses missions en zone de combat. Pourtant, face à Kane, elle n'a plus de mots. Ou alors une simple question : pourquoi l'a-t-il quittée autrefois ? La tentation de Bridget Pour l'innocente infirmière Bridget, le commandant Hayden Brigham est un fantasme. Sublime et charismatique, il la séduit au cours d'une nuit inoubliable. Seulement voilà, lorsque tous deux se retrouvent dans une clinique de la savane africaine, la passion qui resurgit aussitôt entre eux menace de compromettre leur mission humanitaire et la carrière à laquelle ils sont si dévoués... Romans réédités

Par Charlotte Hawkes, Eveline Charlès, Michelle Lecoeur
Chez Harlequin

|

Auteur

Charlotte Hawkes, Eveline Charlès, Michelle Lecoeur

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Seconde chance à l'hôpital ; La tentation de Bridget par Charlotte Hawkes, Eveline Charlès, Michelle Lecoeur

Commenter ce livre

 

Seconde chance à l'hôpital ; La tentation de Bridget

Charlotte Hawkes trad. Eveline Charlès, Michelle Lecoeur

Paru le 03/11/2025

272 pages

Harlequin

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524384
9782280524384
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.